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В Киеве открылся рекрутинговый центр в ВСУ

15:21, 30 апреля 2024
Еще один рекрутинговый центр в армию заработал в Украине.
В Киеве открылся рекрутинговый центр в ВСУ
Источник фото: armyinform.com.ua
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В столице Украины 30 апреля заработал Центр рекрутинга в украинскую армию. По словам заместительницы министра обороны Натальи Калмыковой, до конца мая должно быть открыто несколько десятков подобных центров. Всего в Украине в настоящее время действует 18 центров рекрутинга. Об этом пишет «Главком».

«До конца весны планируем открыть несколько десятков таких центров, где человек может выбрать себе военную специальность», - отметила Калмыкова.

Руководитель центра Петр Аврамич пояснил, что появление такого центра помогает человеку подобрать оптимальную специальность.

«Рекрутинг позволяет оптимально выбрать для человека и военную специальность и подразделение. Вакантных должностей много. В основном это боевые специальности – инженерные, связи, направление управления беспилотных комплексов», – отметил Аврамич.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, которые захотят вступить в ВСУ, получат определенные льготы и бонусы на покупку квартиры или другие бонусы. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин во время телемарафона.

Добавим, что Министерство обороны Украины сообщило о новом алгоритме рекрутинга в ряды Вооруженных Сил.

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