В Нацсовете призвали прекратить официальную коммуникацию в Telegram

Глава Нацсовета призвала украинские госорганы прекратить использование Telegram.

Источник фото: nrada.gov.ua

На фоне блокировки ботов украинской разведки, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Ольга Герасимьюк призвала прекратить официальную коммуникацию в Telegram. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Хотя Telegram и является очень удобной формой коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и надо этот запрет немедленно вводить", - заявила Герасимьюк.

Кроме этого, глава Нацсовета отметила, что их учреждение сотрудничает с европейскими партнерами с целью включения Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регулированию и могут быть оштрафованы в случае нарушения законодательства.

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