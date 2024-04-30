Еврокомиссия начала расследование в отношении Facebook и Instagram из-за российской дезинформации

Facebook и Instagram попали под расследование ЕС из-за недостаточного противодействия дезинформации рф.

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Европейская комиссия начала проверку социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих Meta, в связи с подозрением в недостаточном противодействии российской дезинформации. Об этом сообщает Politico.

По данным Еврокомиссии, Facebook и Instagram могут нарушать требования по ограничению распространения ложной информации и скоординированных иностранных манипуляций, предусмотренных Законом о цифровых услугах (DSA), действующим в ЕС. Также компания недостаточно ограничивает распространение обманчивой рекламы, дезинформационных кампаний и скоординированных ботоферм.

В случае выявления нарушений Meta может быть оштрафована на сумму до 6% от годового дохода. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что комиссия создала инструменты для защиты европейских граждан от дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран, и если возникают подозрения относительно нарушений правил, они действуют.

"Комиссия создала средства для защиты европейских граждан от целенаправленной дезинформации и манипуляций со стороны третьих стран. Если мы подозреваем нарушение правил, мы действуем", - сказала президент Еврокомиссии.

В ответ на эти обвинения пресс-секретарь Meta Бен Волтерс, ссылаясь на предыдущие заявления о работе компании по борьбе с российской дезинформацией, подчеркнул, что Meta имеет хорошо отлаженный процесс выявления и уменьшения рисков на своих платформах и с нетерпением ждет сотрудничества с Европейской комиссией.

Как ранее писала "Судебно-юридическая газета", ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет "теневой бан".

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