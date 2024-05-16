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Суд поддержал увеличение суммы акцизного налога на спирт на более 500 млн гривен

23:13, 16 мая 2024
Суд кассационной инстанции поддержал позицию налоговиков относительно правомерности увеличения суммы денежного обязательства по акцизному налогу на спирт.
Суд поддержал увеличение суммы акцизного налога на спирт на более 500 млн гривен
Источник фото: kyiv.tax.gov.ua
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Суд кассационной инстанции поддержал решение об увеличении суммы денежного обязательства по акцизному налогу на спирт на сумму 524,9 млн гривен, вынося соответствующее решение по делу № 440/907/23. Регуляторы подтвердили позицию контролирующего органа относительно правомерности этого решения. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Судьи коллегии согласились с аргументами судов, что передача спирта с акцизного склада для промышленной переработки является объектом налогообложения по правилу статьи 213.1.2 Налогового кодекса Украины. Они признали, что требование о внесении субъекта хозяйствования в Электронный реестр является обязательным, если предприятие пользуется льготой по ставке налога 0 грн. за 1 литр спирта.

Указано, что с 17 июня 2022 года такое условие стало обязательным для использования льготы, установленной Налоговым кодексом Украины. Кассационный административный суд подтвердил, что это требование является обязательным для субъектов хозяйствования, осуществляющих передачу подакцизных товаров для собственного потребления, промышленной переработки и других целей.

Таким образом, в указанном деле суд поддержал решение Полтавского окружного административного суда от 15 мая 2023 года и постановление Второго апелляционного административного суда от 31 октября 2023 года.

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