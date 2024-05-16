На Волыни разоблачили военного и сотрудников ТЦК, которые за $3000 снимали с розыска уклонистов

Организатор схемы и двое его сообщников были задержаны при передаче очередного транша неправомерной выгоды.

На Волыни полиция разоблачила группу лиц, организовавших коррупционную схему вымогательства от мужчин призывного возраста денег. Среди фигурантов – заместитель командира взвода одной из воинских частей и должностные лица областного и городского территориальных центров комплектования и социальной поддержки, передает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Фигуранты, пользуясь служебным положением, обещали помочь снять с розыска военнообязанных, которые после получения повесток не явились в ТЦК и СП — это позволяло последним уклониться от призыва на военную службу в ВСУ и избежать ответственности.

15 мая полицейские задержали организатора схемы и двух его подельников во время передачи очередного транша неправомерной выгоды в размере 3000 долларов. В общей сложности правоохранители задокументировали получение участниками группы 6000 долларов взятки.

В ходе проведения обысков по местам работы и проживания фигурантов изъяли деньги, мобильные телефоны, флеш-накопители информации, служебную документацию ТЦК и СП, а также черновые записи.

Работнику военной части и двум сотрудникам территориальных центров комплектования в зависимости от их ролевого участия в преступной деятельности сообщено о подозрениях.

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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