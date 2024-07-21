У ТЦК відповіли, чи потрібно змінювати паперовий військовий квиток на електронний

Чи є необхідність змінити військовий квиток старого зразка на новий електронний документ.

Стало відомо, чи потрібно міняти військовий квиток старого зразка на новий електронний документ. На це питання відповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню «Телеграф».

Так, за його словами, військово-обліковий документ в електронній формі не замінює паперової версії, а має ту ж саму юридичну силу.

«Тобто, якщо у громадянина у додатку з'явився QR-код, це не означає що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ. До того ж зараз ми видаємо військово-обліковий документ на бланку — це нова форма військово-облікового документа, яка видається замість посвідчення про приписку або тимчасового посвідчення», – пояснив Істомін.

Речник Полтавського ТЦК підкреслив, що немає вимог замінювати військово-обліковий документ старого зразку на новий (на бланку).

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Державна прикордонна служба України нагадала, що з 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

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