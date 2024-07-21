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У ТЦК відповіли, чи потрібно змінювати паперовий військовий квиток на електронний

18:04, 21 липня 2024
Чи є необхідність змінити військовий квиток старого зразка на новий електронний документ.
У ТЦК відповіли, чи потрібно змінювати паперовий військовий квиток на електронний
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Стало відомо, чи потрібно міняти військовий квиток старого зразка на новий електронний документ. На це питання відповів речник Полтавського ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню «Телеграф».

Так, за його словами, військово-обліковий документ в електронній формі не замінює паперової версії, а має ту ж саму юридичну силу.

«Тобто, якщо у громадянина у додатку з'явився QR-код, це не означає що він має право викинути свій паперовий військово-обліковий документ. До того ж зараз ми видаємо військово-обліковий документ на бланку — це нова форма військово-облікового документа, яка видається замість посвідчення про приписку або тимчасового посвідчення», – пояснив Істомін.

Речник Полтавського ТЦК підкреслив, що немає вимог замінювати військово-обліковий документ старого зразку на новий (на бланку).

Раніше ми писали, чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП.

Також у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Державна прикордонна служба України нагадала, що з 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Також у  ДПСУ назвали ще одну причину, чому чоловіків можуть не випустити за кордон.

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