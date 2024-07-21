Чи вплине відмова від переходу на літній час на енергосистему, – розповіли в Міненерго

Заступник міністра енергетики запевняє у стабільності енергосистеми після скасування переходу часу.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», годинники в Україні більше не переводитимуть на літній чи зимовий час, так як 16 липня Верховна Рада ухвалила загалом як Закон законопроект про обчислення часу в Україні №4201. Заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів про вплив такого кроку на енергосистему в ефірі телемарафону.

Колісник процитував міністра енергетики Германа Галущенка, який запевнив, що скасування переходу часу не завдасть шкоди енергосистемі України.

«Ситуація залишається стабільною та це жодним чином негативно не вплине», – наголосив заступник міністра.

На питання, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: «Ні».

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