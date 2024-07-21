Повлияет ли отказ от перехода на летнее время на энергосистему, – рассказали в Минэнерго

Заместитель министра энергетики уверяет в стабильности энергосистемы после отмены перехода времени.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», часы в Украине больше не будут переводить на летнее или зимнее время, так как 16 июля Верховная Рада приняла в целом как Закон законопроект об исчислении времени в Украине №4201. Заместитель министра энергетики Николай Колесник рассказал о влиянии такого шага на энергосистему в эфире телемарафона.

Колесник процитировал министра энергетики Германа Галущенко, который заверил, что отмена перехода времени не нанесет вреда энергосистеме Украины.

«Ситуация остается стабильной и это никоим образом негативно не повлияет», - подчеркнул замминистра.

На вопрос, не прогнозирует ли Минэнерго увеличение потребления из-за отмены летнего времени, Колесник ответил: «Нет».

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