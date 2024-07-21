Путешествие едва не закончилось трагедией: пограничники спасли мужчину в Карпатах

Мокрого и истощенного мужчину нашли пограничники в Карпатах.

Источник фото: DPSUkr

Пограничники спасли мокрого и истощенного мужчину, который едва не погиб от переохлаждения, заблудившись в горах Карпат.

25-летнего нарушителя обнаружили утром в 700 метрах от границы с Румынией. Его нашли пограничники вместе с коллегами из ГСЧС.

После этого мужчину доставили в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь.

«Еще раз напоминаем: такие путешествия в приграничье могут быть опасными для вашей жизни и здоровья», - отметили пограничники.

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