Мандрівка ледь не закінчилася трагедією: прикордонники врятували чоловіка в Карпатах

Мокрого та виснаженого чоловіка знайшли прикордонники в Карпатах.

Джерело фото: DPSUkr

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Прикордонники врятували мокрого та виснаженого чоловіка, який ледь не загинув від переохолодження, заблукавши в горах Карпат.

25-річного порушника виявили зранку за 700 метрів від кордону з Румунією. Його знайшли прикордонники разом із колегами з ДСНС.

Після цього чоловіка доставили в лікарню, де він отримав необхідну медичну допомогу.

«Вкотре нагадуємо: такі мандрівки в прикордонні можуть бути небезпечними для вашого життя та здоров’я», – зазначили прикордонники.

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