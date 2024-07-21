Мандрівка ледь не закінчилася трагедією: прикордонники врятували чоловіка в Карпатах

Прикордонники врятували мокрого та виснаженого чоловіка, який ледь не загинув від переохолодження, заблукавши в горах Карпат.
25-річного порушника виявили зранку за 700 метрів від кордону з Румунією. Його знайшли прикордонники разом із колегами з ДСНС.
Після цього чоловіка доставили в лікарню, де він отримав необхідну медичну допомогу.
«Вкотре нагадуємо: такі мандрівки в прикордонні можуть бути небезпечними для вашого життя та здоров’я», – зазначили прикордонники.
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