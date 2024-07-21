Грався в гаражі і підпалив сіно: на Одещині від термічних опіків загинув 10-річний хлопчик

10-річний хлопчик загинув через пожежу в Болградському районі.

Джерело фото: od.npu.gov.ua

Поліцейські розслідують обставини, за яких 10-річний хлопчик з Болградського району отримав термічні опіки і помер. Інцидент стався 20 липня в селі Мирнопілля, Болградського району. Про це повідомила Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомлення про опіки у дитини надійшло до поліції від медиків швидкої допомоги. За попередніми даними, хлопчик грався в гаражі і підпалив сіно, що сушилося в приміщенні. Внаслідок цього дитина надихалася чадного газу, втратила свідомість та отримала близько 40% опіків тіла. На жаль, хлопчик помер до прибуття медиків.

На момент трагедії батьки загиблого були на роботі, а за ним доглядав 17-річний брат, який залишив його без нагляду і спав у будинку. Родина, де виховується троє неповнолітніх дітей, перебуває на обліку служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Повні обставини трагічної події встановлюються.

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