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У Карпатах від переохолодження ледь не загинув 25-річний чоловік, який намагався незаконно потрапити до Румунії

07:18, 22 липня 2024
Він був знайдений за 700 метрів від кордону та доставлений до лікарні.
У Карпатах від переохолодження ледь не загинув 25-річний чоловік, який намагався незаконно потрапити до Румунії
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У Карпатах ледь не загинув від переохолодження 25-річний чоловік, яких планував зеконно перетнути кордон. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Львів’янина, який заблукав у горах, знайшли вранці 21 липня.

«Інформацію про те, що у високогір’ї перебуває чоловік, який втратив орієнтування та потребує допомоги, прикордонники отримали від чергового Рахівського райвідділу ДСНС.

Майже через три години спільних пошуків прикордонники з рятувальниками знайшли 25-річного чоловіка за 700 метрів до кордону з Румунією», — йдеться у повідомленні.

Через дощ, який не припинявся усю ніч, «мандрівник» був геть мокрий та виснажений.

Знайденого чоловіка доставили до Рахівської центральної районної лікарні, де його ушпиталили, діагностувавши загальне переохолодження організму.

Загалом впродовж минулої доби прикордонники затримали в горах майже два десятки чоловіків призовного віку, які намагалися у незаконний спосіб дістатися Румунії.

Крім переохолодженого львів’янина серед порушників було п’ятеро жителів Київщини, троє – Дніпропетровщини, по двоє закарпатців, чернігівців, херсонців, по одному жителю Сумщини, Тернопільщини, Львівщини, Кіровоградщини та Донеччини.

Стосовно правопорушників склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Вже невдовзі оцінку їх діям надаватиме суд.

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