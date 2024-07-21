Аномальна спека в південних областях України загрожує дефіцитом овочів

Миколаївська, Херсонська та Одеська області під ударом аномальної спеки.

Миколаївська, Херсонська та Одеська області постраждали від аномальної спеки, яка серйозно загрожує врожаю на полях і може викликати овочеву кризу в Україні. Про це повідомив Юрій Кормишкін, власник ферми на півдні країни, у коментарі для AgroTimes.

«З аномальною спекою, яка накрила країну, особливо наш південь, змушений порушити питання кризової ситуації не лише з урожайністю овочів, а й взагалі їх наявності. Це катастрофа, яка може досягти загальнодержавного рівня. Все горить», – зазначив аграрій.

Кормишкін розповів, що температура на ґрунті досягала 68-70 °C, через що овочі буквально запікались на сонці. До того ж, регулярні відключення електроенергії ускладнюють забезпечення достатнього поливу урожаю.

«За умов практично повної відсутності електрики помпові станції, що забезпечують полив овочів, майже не функціонують. Максимальне навантаження, яке ми можемо давати в нічний час за наявності кількох годин електроенергії, може вивести їх із ладу. Люди не можуть працювати в таку спеку, і на полі залишається багато неякісного товару», – розповів він.

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