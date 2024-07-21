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На Полтавщине подросток погиб в водоеме

23:31, 21 июля 2024
Полиция расследует смерть 14-летнего парня, найденного в реке Сула.
На Полтавщине подросток погиб в водоеме
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Полиция Полтавщины устанавливает обстоятельства смерти несовершеннолетнего, тело которого было обнаружено в реке Сула в Лубнах. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

20 июля около 16:20 в Лубенский райотдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в реке Сула найден подросток 2009 года рождения. К сожалению, спасти парня не удалось.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа полиции Лубенщины, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Спасатели водолазной станции, которые достали парня из водоема, проводили реанимационные мероприятия, но без успеха.

Тело подростка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Согласно информации от полиции, по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Трагедию расследуют следователи полиции Лубенщины под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры.

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