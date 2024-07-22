В департаменте КГГА проводят обыски из-за смерти парня на аттракционе

Обыски также проходят в органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны осуществлять надлежащий контроль над его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона.

В понедельник, 22 июля, полиция Киева проводит неотложные следственные действия по определению лиц, по вине которых на аттракционе погиб 20-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что следователи проводят обыски в соответствующих службах КГГА, которые согласовали расположение аттракциона, органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона.

«В рамках начатых уголовных производств правоохранители допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда», - заявили в полиции.

Досудебное расследование осуществляется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 272 – Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека, и ч. 3 ст. 367 – Служебная халатность.

В полиции добавили, что лицам грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в прокуратуре заявляли, что виновникам гибели парня, который сорвался с аттракциона в Киеве, грозит до 8 лет тюрьмы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в воскресенье, 21 июля, поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.

В понедельник 22 июля спасатели обнаружили тело парня, упавшего в Днепр.

Добавим, момент обрыва троса попал на камеры наблюдения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.