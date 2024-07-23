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В Киеве пройдут продуктовые ярмарки: перечень локаций

07:18, 23 июля 2024
23-28 июля в районах столицы проведут продовольственные ярмарки.
В Киеве пройдут продуктовые ярмарки: перечень локаций
Иллюстративное фото, источник - unsplash.com
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В Киеве 23-28 июля пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки, где можно купить фермерские овощи и фрукты. Об этом сообщает КГГА.

Организаторы призывают посетителей заботиться о собственной безопасности и следовать в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Кроме того, из-за роста среднесуточной температуры воздуха на ярмарках временно прекращена реализация скоропортящихся продуктов питания, а именно: свежего мяса, мясопродуктов, колбасных изделий, живой и свежемороженой рыбы, морепродуктов, молока, молочной продукции, яиц птицы, кондитерских изделий с кремом и т.д.

В частности, 23 июля (вторник) ярмарки пройдут в:

  • Голосеевском районе – просп. Науки, 88;
  • Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;
  • Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
  • Шевченковском районе – угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

24 июля (среда) в:

  • Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
  • Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Деснянском районе – ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • Днепровском районе – просп. Соборности, 2-20;
  • Печерском районе – ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
  • Подольском районе – просп. Европейского Союза, 5-11;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8

25 июля (четверг) в:

  • Голосеевском районе – ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
  • Дарницкий район – ул. Евгения Харченко, 41-47;
  • Днепровском районе – просп. Воскресенский, 8-10;
  • Оболонском районе – просп. Владимира Ивасюка, 46;
  • Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
  • Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

26 июля (пятница) в:

  • Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
  • Деснянском районе – ул. Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • Дарницкий район – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
  • Соломенском районе – ул. Просвещения (в пределах улиц Воздушных Сил и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Михаила Брайчевского и семьи Бродских);
  • Шевченковском районе – угол улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.

27 июля (суббота) в:

  • Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницкий район – ул. Ревуцкого (вдоль дома №27);
  • Деснянский район – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Поповича и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Червоной Калины, 2-А и ул. Рональда Рейгана);
  • Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
  • Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
  • Святошинском районе – ул. Мирослава Поповича, 10;
  • Соломенском районе – ул. Академика Шалимова, 42 (в пределах улиц Михаила Донца и Академика Белецкого);
  • Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

28 июля (воскресенье) в:

  • Голосеевском районе – ул. Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
  • Дарницкий район – ул. Здолбуновская, 4;
  • Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • Оболонском районе – просп. Владимира Ивасюка, 46;
  • Печерском районе – ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
  • Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Кроме того, можно посетить коммунальные рынки по адресам:

  • КП «Бессарабский рынок» – Бессарабская площадь, 2;
  • КП «Владимирский рынок» – ул. Антоновича, 115;
  • КП «Ржаной рынок» – ул. Верхний Вал, 16

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