Апелляционная палата ВАКС сообщила о наличии вакантной должности

Апелляционная палата Высшего антикорсуда ищет помощника судьи.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что появилась вакансия помощника судьи.

Требования к кандидатам: высшее юридическое образование, совершенное владение государственным языком, умение оперировать большими массивами информации, наличие практического опыта в области уголовного права и процесса, свободная ориентировка в законодательстве и судебной практике, умение кратко, структурированно и логически излагать текст.

Преимуществом будет наличие опыта в должности помощника судьи не менее 1 года (уголовная специализация).

Условием участия в отборе является обязательная отправка от 1 до 3 обезличенных судебных решений или процессуальных документов, проекты которых готовил кандидат. К тексту желательно дать краткий комментарий кандидата с обоснованием предложенного им судебного решения или процессуального документа.

«Приглашаем желающих до 5 августа 2024 года включительно присылать резюме и тексты решений по электронному адресу [email protected]», - говорится в сообщении.

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