Прокуратура просит свидетелей трагедии на аттракционе в Киеве предоставить фото- и видеоматериалы

В Киевской городской прокуратуре просят свидетелей инцидента предоставить показания.

Как писала «Судебно-юридическая газета», правоохранители Киева изъяли вещественные доказательства и записи камер видеонаблюдения в рамках расследования дела о гибели 20-летнего мужчины на аттракционе через Днепр.

В Киевской городской прокуратуре просят свидетелей инцидента предоставить показания, а также фото и видеоматериалы органу досудебного расследования и прокуратуре, если есть.

«Также обращаемся к свидетелям события и гражданам, обладающим важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показания, а также имеющиеся фото и видеоматериалы органу досудебного расследования и прокуратуры», - сообщили в прокуратуре.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в воскресенье, 21 июля, поступило сообщение о том, что на реке Днепр, возле Пешеходного моста произошел обрыв канатной дороги, в результате чего человек упал в воду.

В понедельник 22 июля спасатели обнаружили тело парня, упавшего в Днепр.

Максимальная санкция двух статей Уголовного кодекса Украины, по которым было открыто уголовное производство по обрыву троса аттракциона в Киеве, в результате чего погиб человек, предусматривает до 8 лет лишения свободы. Однако следствие только началось и сейчас о подозрениях не говорится. Об этом сказала представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова.

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