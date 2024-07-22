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Прокуратура просить свідків трагедії на атракціоні в Києві надати фото- й відеоматеріали

15:42, 22 липня 2024
У Київській міській прокуратурі просять свідків події надати свідчення.
Прокуратура просить свідків трагедії на атракціоні в Києві надати фото- й відеоматеріали
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Як писала «Судово-юридична газета», правоохоронці Києва вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження в рамках розслідування справи про загибель 20-річного чоловіка на атракціоні через Дніпро.

У Київській міській прокуратурі просять свідків події надати свідчення, а також фото та відеоматеріали органу досудового розслідування та прокуратурі, якщо наявні.

«Також звертаємося до свідків події та громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали органу досудового розслідування та прокуратурі», - повідомили у прокуратурі.

Як писала «Судово-юридична газета», у неділю, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду.

У понеділок 22 липня рятувальники знайшли тіло хлопця, який впав у Дніпро.

Максимальна санкція двох статей Кримінального кодексу України, за якими було відкрите кримінальне провадження щодо обриву троса атракціону в Києві, внаслідок чого загинула людина, передбачає до 8 років позбавлення волі. Однак слідство лише розпочалося і зараз про підозри не говориться. Про це сказала речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

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