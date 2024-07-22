Апеляційна палата ВАКС повідомила про наявність вакантної посади

Апеляційна палата Вищого антикорсуду шукає помічника судді.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду повідомила, що з’явилася вакансія помічника судді.

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта, досконале володіння державною мовою, вміння оперувати великими масивами інформації, наявність практичного досвіду у галузі кримінального права та процесу, вільне орієнтування у законодавстві та судовій практиці, вміння стисло, структуровано та логічно викладати текст.

Перевагою буде наявність досвіду на посаді помічника судді, не менше 1 року (кримінальна спеціалізація).

Умовою участі у відборі є обов’язкове надсилання від 1 до 3 знеособлених судових рішень або процесуальних документів, проєкти яких готував кандидат. До тексту бажано надати стислий коментар кандидата з обґрунтуванням запропонованого ним судового рішення або процесуального документа.

«Запрошуємо бажаючих до 5 серпня 2024 року включно надсилати резюме та тексти рішень на електронну адресу [email protected]», - сказано у повідомленні.

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