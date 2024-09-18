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Облив бензином та підпалив — на Київщині чоловік жорстоко вбив свою співмешканку

22:00, 18 вересня 2024
Після підпалу чоловік підпер вхідні двері будинку.
Облив бензином та підпалив — на Київщині чоловік жорстоко вбив свою співмешканку
Фото: rayon.in.ua
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На Київщині правоохоронці повідомили про підозру у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 13 вересня підозрюваний – співмешканець загиблої під час розпивання з нею спиртних напоїв на грунті раптово виниклих неприязних відносин вдарив потерпілу по голові, після чого, взявши в господарському приміщенні каністру з бензином, облив її та підпалив, підперши вхідні двері будинку.

Внаслідок дій підозрюваного потерпіла загинула, а будинок згорів повністю.

Раніше ми писали, що на Одещині затримали чоловіка, який підпалив квестовий автобус.

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