Облил бензином и поджег — в Киевской области мужчина жестоко убил свою сожительницу

После поджога мужчина подпер входную дверь дома.

Фото: rayon.in.ua

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении в уголовном производстве по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 13 сентября подозреваемый – сожитель погибшей во время распития с ней спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил потерпевшую по голове, после чего, взяв в хозяйственном помещении канистру с бензином, облил ее и поджег, подпер вход.

В результате действий подозреваемого потерпевшая погибла, а дом сгорел полностью.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали мужчину, который поджег квестовый автобус.

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