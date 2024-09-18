Практика судов
  1. В Украине

Облил бензином и поджег — в Киевской области мужчина жестоко убил свою сожительницу

22:00, 18 сентября 2024
После поджога мужчина подпер входную дверь дома.
Облил бензином и поджег — в Киевской области мужчина жестоко убил свою сожительницу
Фото: rayon.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении в уголовном производстве по факту умышленного убийства, совершенного с особой жестокостью. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что 13 сентября подозреваемый – сожитель погибшей во время распития с ней спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил потерпевшую по голове, после чего, взяв в хозяйственном помещении канистру с бензином, облил ее и поджег, подпер вход.

В результате действий подозреваемого потерпевшая погибла, а дом сгорел полностью.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали мужчину, который поджег квестовый автобус.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья Верховного Суда Алла Олейник избрана судьей Конституционного Суда

Съезд судей Украины избрал Аллу Олейник новой судьей КСУ.

Съезд судей Украины утвердил новую редакцию Кодекса судейской этики

Судьи теперь смогут руководствоваться новой редакцией Кодекса судейской этики.

XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Глава ВСП Григорий Усик призвал делегатов съезда судей не срывать голосование за нового судью КСУ, потому что это требование международных партнеров

Председатель ВСП Григорий Усик объяснил делегатам съезда, что они должны проголосовать за нового судью КСУ и не должны возмущаться уровнем финансового обеспечения судов.

Глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям

Кабмин предлагает такую лазейку, чтобы не увеличивать пенсии судьям в отставке, ведь средств на это нет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді