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На Десні зафіксовано критично низький рівень води – другий рекорд за століття

20:28, 18 вересня 2024
Спека і суха погода продовжують впливати на рівень види у Десні.
На Десні зафіксовано критично низький рівень води – другий рекорд за століття
Джерело фото: desna-buvr.gov.ua
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На річці Десна спостерігається критично мінімальний рівень води через період маловоддя. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

18 вересня на гідрологічному посту села Літки зафіксували рівень води у 71 см. Такий показник спостерігається вдруге за всю історію спостережень з 1923 року. Вперше аналогічний мінімум було зафіксовано з 28 серпня до 7 вересня 2019 року.

Причиною такого явища є суха та спекотна погода, яка спричинила зниження рівнів води в річках Київської області, про що раніше попереджали в Укргідрометцентрі. Протягом серпня рівень води в річках знизився на 5-15 см. Водність річок зменшилася до 21-50% від місячної норми, а в річці Стугна з 20 серпня спостерігається пересихання русла.

Попри це, якість води в річці Десна на Київщині, зокрема у місцях водозаборів, залишається в межах норми. У Броварах навіть фіксують покращення хімічних показників води.

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