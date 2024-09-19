На Львівщині зловмисники продавали військовозобов’язаному посвідчення волонтера за 13 тисяч доларів для перетину кордону

Ділки пообіцяли «клієнту» виготовити посвідчення волонтера, на підставі якого дані про нього вносились до системи «Шлях».

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На Львівщині судитимуть чотирьох зловмисників, які сприяли незаконному переправленню чоловіка призовного віку за межі країни. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Для цього вони пообіцяли «клієнту» виготовити посвідчення волонтера, на підставі якого дані про нього вносились до системи «Шлях». Таким чином йому надавалось право безперешкодного перетину кордону.

Свої послуги вони оцінили у 13 тисяч доларів з особи.

Протиправні дії було припинено правоохоронцями після отримання ними частини коштів у сумі 2 400 доларів.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох мешканців Дрогобиччини. Їм інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

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