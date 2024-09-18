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Драка со стрельбой в Софиевской Борщаговке — полиция сообщила детали

22:54, 18 сентября 2024
В Софиевской Борщаговке между двумя компаниями в количестве 13 человек произошел конфликт.
Драка со стрельбой в Софиевской Борщаговке — полиция сообщила детали
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В Софиевской Борщаговке полицейские задержали шестерых участников массовой драки. Инцидент произошел 17 сентября вблизи одного из ресторанов.

Как сообщила полиция Киевской области, следователи расследуют уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительному органу телесных повреждений) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями установлено, что между двумя компаниями в количестве 13 человек произошел переросший в драку конфликт. На место происшествия сотрудники полиции охраны пытались прекратить правонарушения.

«Один из участников потасовки набросился на полицейского. Другой сотрудник применил оружие, произведя несколько выстрелов в атмосферу, в результате пострадавшие отсутствуют. Конфликт был прекращен сразу на месте происшествия», – сообщили в полиции.

Там добавили, что 6 участников конфликта полицейские задержали. Следствие продолжается.

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