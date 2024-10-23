Очільник МОЗ Ляшко повідомив, чи планує подавати у відставку на тлі скандалу із МСЕК

Віктор Ляшко заявив, що «заяву написати простіше, ніж реформувати МСЕК».

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що не має наміру подавати у відставку на тлі скандалів із роботою медико-соціальних експертних комісій. Про це він сказав під час брифінгу.

«Заяву написати простіше, ніж реформувати МСЕК», – відповів Ляшко на питання, чи відчуває він політичну відповідальність за скандали в МСЕК.

Міністр зазначив, що «його немає у вертикалі МСЕК»: він не призначає та не звільняє керівників комісій, а МОЗ є регулятором.

Також Ляшко нагадав, що як міністр призначає голову Центральної медико-соціальної експертної комісії, і її керівника було звільнено, а центральну МСЕК планують ліквідувати до кінця тижня.

Нагадаємо, рішенням РНБО Уряду разом із Офісом Генерального прокурора доручено невідкладно подати законопроекту щодо унормування порядку нарахування заробітних плат і пенсій працівникам органів прокуратури України, а також закріплення відповідних соціальних гарантій для осіб, які мають інвалідність, для роботи в органах прокуратури України, а також проведення повторних перевірок рішень МСЕК, на підставі яких прокурорам встановлено інвалідність.

Раніше Президент Володимир Зеленський назвав непереконливими озвучені під час РНБО 22 жовтня доповіді міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та міністерки соцполітики Оксани Жолнович щодо ситуації з МСЕК.

Додамо, очільник МОЗ Ляшко розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу.

Також стало відомо, що функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням.

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