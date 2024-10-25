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На сьогодні в платника податків немає ефективного способу захиститись від незаконної перевірки — адвокат Бевза

13:14, 25 жовтня 2024
Доповідь Володимира Бевзи, провідного юрисконсульта ТОВ «Метінвест Холдинг», була присвячена впливу судової практики на податкові правовідносини, зокрема проблематиці виконання судових рішень у податкових спорах.
На сьогодні в платника податків немає ефективного способу захиститись від незаконної перевірки — адвокат Бевза
Фото: Юридична практика
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Адвокат й експерт у сфері трансфертного ціноутворення юрист Володимир Бевза зазначив, що після зміни практики Верховного Суду щодо наслідків недопуску контролюючих органів до перевірки, у платників податків немає ефективного способу захиститись від очевидно незаконної перевірки. Через це бізнесу доводиться йти на свідомий ризик зупинення господарської діяльності або допускати перевірку. Про це юрист заявив під час виступу на XІ Business & Legal Tax Forum 23 жовтня у Києві.

«Якщо ви проаналізуєте практику Верховного Суду то ухвал щодо забезпечення позовів у податкових спорів десь близько 100. Те що стосується саме перевірок — їх там від п'яти до десяти і одне чи два рішення Верховного Суду було на користь платників податків в частині забезпечення позову. Тобто, на даний час якогось ефективного способу як захиститись від очевидно незаконної перевірки у платника податків немає. Або він іде на свідомий ризик умовного арешту майна і зупинення господарської діяльності, або допускає і вступає в таку суперечку і намагається отримати забезпечення позову. Але в цей же момент, скоріше за все, на нього буде накладений умовний арешт майна», — сказав адвокат Бевза.

Доповідь Володимира Бевзи, провідного юрисконсульта ТОВ «Метінвест Холдинг», була присвячена впливу судової практики на податкові правовідносини, зокрема проблематиці виконання судових рішень у податкових спорах.

Серед інших аспектів правозастосування, спікер також прокоментував розвиток судової практики стосовно можливості проведення повторної податкової перевірки та щодо неможливості дослідження обставин законності порушень в акті перевірки, якщо перевірка визнана незаконною.

Окремо пан Бевза звернув увагу на суперечливу практику органів ДПС щодо застосування до оподаткування операцій аграрного бізнесу в трансфертному ціноутворенні норм Platts (пп. 14.1.269-270 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), які регулюють зовсім інші відносини у сфері оподаткування рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин. Адвокат зазначив, що така практика податкових органів є суперечливою.

На XІ Business & Legal Tax Forum обговорювалися тенденції у сфері оподаткування під час війни, практичні рекомендації стосовно підготовки до податкових перевірок та їх оскарження, актуальні правові позиції судів у правових спорах. Спікери зупинялися на нюансах оподаткування в ІТ-сфері та податкових наслідки списання знищеного та зіпсованого майна під час війни.

Серед спікерів Форуму також були керуючий партнер АК «Соколовський і Партнери» Владислав Соколовський, голова ради Незалежної асоціації банків України й голова правління АТ «ОТП Банк» Володимир Мудрий, радник з корпоративного управління групи фінансових та інвестиційних компаній ICU Оляна Гордієнко та,начальник управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генпрокурора Олександр Максименко.

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адвокат

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