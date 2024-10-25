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На керівні посади в поліції будуть призначати за конкурсом з перевіркою доброчесності – Кабмін схвалив законопроект

13:07, 25 жовтня 2024
Законопроект Кабміну передбачає, що призначати керівників в поліції будуть під час конкурсу з перевіркою на доброчесність.
На керівні посади в поліції будуть призначати за конкурсом з перевіркою доброчесності – Кабмін схвалив законопроект
Джерело фото: Львівська ОВА
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Кабмін на засіданні 25 жовтня схвалив законопроект про зміни до Закону «Про Національну поліцію» щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції.

Даним проектом пропонується внести зміни до низки статей закону про Національну поліцію для реалізації державної антикорупційної політики.

Зокрема, передбачено доповнення статтей 52, 55 та 57 Закону положеннями, відповідно до яких призначення на керівну посаду в поліції здійснюється на умовах конкурсу.

Доброчесність визначається принципом діяльності поліції та одним з критеріїв оцінки службової діяльності поліцейських.

У статті 61 Закону пропонується передбачити додаткові обмеження, пов’язані зі службою в поліціі, а статтю 77 Закону доповнити додатковими підставами щодо припинення проходження служби в поліції в разі наявності обмежень та заборон, пов’язаних зі службою в поліції, що передбачені статтею 61 Закону.

Також пропонується доповнити Закон новою статтею 12-1 стосовно принципу доброчесності поліцейського в проходженні служби.

Автор: Наталя Мамченко

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