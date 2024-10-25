На руководящие должности в полиции будут назначать по конкурсу с проверкой добродетели – Кабмин одобрил законопроект

Законопроект Кабмина предусматривает, что назначать руководителей в полиции будут во время конкурса с проверкой на добродетель.

Источник фото: Львовская ОВА

Кабмин на заседании 25 октября одобрил законопроект об изменениях в Закон «О Национальной полиции» о повышении эффективности служебной деятельности полиции.

Данным проектом предлагается внести изменения в ряд статей закона о Национальной полиции для реализации государственной антикоррупционной политики.

В частности, предусмотрено дополнение статей 52, 55 и 57 Закона положениями, в соответствии с которыми назначение на руководящую должность в полиции осуществляется на условиях конкурса.

Добродетель определяется принципом деятельности полиции и одним из критериев оценки служебной деятельности полицейских.

В статье 61 Закона предлагается предусмотреть дополнительные ограничения, связанные со службой в полиции, а статью 77 Закона дополнить дополнительными основаниями по прекращению прохождения службы в полиции в случае наличия ограничений и запретов, связанных со службой в полиции, предусмотренных статьей 61 Закона.

Также предлагается дополнить Закон новой статьей 12-1 о принципе добродетели полицейского в прохождении службы.

Автор: Наталя Мамченко

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