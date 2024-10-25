Кабмін провів засідання — які рішення ухвалили 25 жовтня

Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт, за яким ВПО у кількох областях зможуть отримувати субсидію на оренду житла.

Фото: КМУ

Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо підвищення ефективності службової діяльності поліції». Законопроектом пропонується внести зміни до ряду статей ЗУ «Про Національну поліцію»стосовно вдосконалення служби в поліції з урахуванням засад державної антикорупційної політики. Зокрема, передбачено доповнення статтей 52, 55 та 57 Закону положеннями, відповідно до яких призначення на керівну посаду в поліції здійснюється на умовах конкурсу. Доброчесність визначається принципом діяльності поліції та одним з критеріїв оцінки службової діяльності поліцейських. У статті 61 Закону пропонується передбачити додаткові обмеження, пов’язані зі службою в поліціі, а статтю 77 Закону доповнити додатковими підставами щодо припинення проходження служби в поліції в разі наявності обмежень та заборон, пов’язаних зі службою в поліції, що передбачені статтею 61 Закону. Також пропонується доповнити Закон новою статтею 12-1 стосовно принципу доброчесності поліцейського в проходженні служби.

- Схвалено проект Закону «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких декретів Кабінету Міністрів України». Законопроектом, з метою систематизації норм права, що належать до предметів регулювання актів законодавства, пропонується визнати такими, що втратили чинність, Декрети КМУ від 21.01.1993 N 10-93 «Про обʼєднання підприємств вугільної промисловості»; від 29.04.1993 N 41-93 «Про обʼєднання державних електроенергетичних підприємств» та від 29.04.1993 N 42-93 «Про обʼєднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення», як такі, що втратили актуальність.

- Затверджено, відповідно до абзацу девʼятого статті 9 ЗУ «Про оборону України», статті 16 Кодексу цивільного захисту України, Порядок створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Порядок визначає процедуру створення, утримання, зберігання і використання матеріального резерву для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану.

- Затверджено, відповідно до статті 25-2 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Порядок формування та перегляду переліку інформаційних потреб управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та перелік інформаційних потреб управління в галузі охорони навколишнього природного середовища, що мають набрати чинності одночасно з набранням чинності ЗУ від 20.03.2023 N 2973-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля».

- Затверджено, відповідно до частини другої статті 10 ЗУ «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», граничний розмір страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків; та структуру та порядок застосування страхових тарифів для страхування майбутнього врожаю цукрового буряку з державною підтримкою від сільськогосподарських страхових ризиків.

- Внесено зміни до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Передбачено, що особи з числа працівників обʼєктів критичної інфраструктури, які стали особами з інвалідністю у звʼязку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, повʼязаних з виконанням посадових (службових, професійних) обовʼязків у період військової агресії РФ проти України в районах проведення після 24.02.2022 воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам, а в разі їх загибелі (смерті) за таких обставин - члени сімей мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю за умови, що такі обʼєкти інфраструктури після збройного нападу включені до Реєстру обʼєктів критичної інфраструктури та набули правового статусу обʼєкта критичної інфраструктури. Уточнено, що реалізація права отримувачів на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоровʼю, передбаченої ЗУ N 2980-IX «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоровʼю, завдану працівникам обʼєктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України», здійснюється з дати встановлення інвалідності або загибелі (смерті) особи у звʼязку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, повʼязаних з виконанням посадових (службових, професійних) обовʼязків у період військової агресії РФ проти України в районах проведення після 24.02.2022 воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

- Затверджено, відповідно до частини девʼятої статті 17 ЗУ «Про кінематографію», Положення про національний екранний час та його використання субʼєктами кінематографії. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 14.09.1998 N 1436 «Про затвердження Положення про національний екранний час та його використання субʼєктами кінематографії та телебачення». Положення визначає умови використання демонстраторами фільмів, які не є субʼєктами у сфері аудіовізуальних медіа, національного екранного часу відповідно до квоти, встановленої статтею 15-2 ЗУ «Про кінематографію». Квота визначається тривалістю демонстрування національних фільмів, інших фільмів, вироблених субʼєктами кінематографії України, і творів національної кінематографічної спадщини, щодо загального щомісячного часу демонстрування фільмів.

- Затверджено, відповідно до підпункту 28 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» ЗУ «Про вищу освіту», Порядок присвоєння професійних кваліфікацій закладами вищої освіти в разі відсутності професійного стандарту. Порядок визначає вимоги до присвоєння професійних кваліфікацій закладами вищої освіти і науковими установами, які на підставі ліцензії МОН провадять освітню діяльність у сфері вищої освіти, в разі відсутності професійного стандарту та процедуру погодження такого присвоєння з Національним агентством кваліфікацій. Внесено зміни до Положення про Реєстр кваліфікацій, затверджений постановою КМУ від 16.06.2021 N 620, щодо особливостей відображення інформації про професійні кваліфікації, що були присвоєні закладами вищої освіти за відсутності професійних стандартів за погодженням з Національним агентством кваліфікацій.

- Погоджено пропозицію Міністерства соціальної політики стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення в населених пунктах Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, для яких не визначено дати завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що надання субсидії на найм житла буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем (затверджено Примірний договір найму (оренди) житлового приміщення (будинку, квартири), в якому максимально враховано інтереси обох сторін угоди), що підлягатиме реєстрації та обліку в базі договорів найму житлового приміщення, створеній Пенсійним фондом України. Встановлено, що надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки - субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО - 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю. Закріплено, ​що​​ субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача​​ перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30 % сукупних доходів домогосподарства.

- Внесено зміни до Положення про програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» з метою ефективного попередження та протидії негативним безпековим явищам в освітньому середовищі, зокрема, шляхом автоматизації функціонування програмного модуля електронних паспортів безпеки закладів освіти. Визначено термін «електронний паспорт безпеки закладу освіти», надано доступ уповноваженим поліцейським, працівникам ДСНС та (за потреби) представникам інших органів державної влади до електронного паспорта безпеки; доповнено функціональні можливості автоматизованого комплексу менеджменту автоматизацією функціонування програмного модуля електронних паспортів безпеки закладів освіти тощо.

- Внесено зміни до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України «Про карантин рослин», контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), з метою приведення його у відповідність до ЗУ «Про адміністративну процедуру», а також врегулювання окремих положень щодо оформлення фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт з урахуванням положень Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) N 2016/2031 від 26.10.2016 про захисні заходи проти шкідливих організмів рослин, Міжнародного стандарту з фітосанітарних заходів N 12. Серед іншого, детально регламентовано процеси цифровізації у сфері карантину та захисту рослин, зокрема, уточнено функціонал інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує надання електронних сервісів та електронний обмін даними, у тому числі подання заяв та документів у сфері карантину та захисту рослин, оформлення проведення фітосанітарних процедур та фітосанітарних заходів, оформлення (формування) карантинних сертифікатів, фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на реекспорт; реєстрів та переліків, передбачених законодавством у сфері карантину та захисту рослин; а також визначено механізм функціонування електронного особистого кабінету в цій системі тощо.

- Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 07.03.2022 N 213 «Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану», у звʼязку з удосконаленням та спрощенням процедури державної реєстрації шлюбу, відповідно до якої забезпечено реалізацію права на шлюб без необхідності бути присутнім в органі державної реєстрації актів цивільного стану, а також задля забезпечення відновлення надходжень до державного та місцевих бюджетів від справляння державного мита, інших платежів, передбачених

законодавством у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

- Замінено у додатку «Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, у розділі «ДПС» позицію «Інформація про суми переплат за податковими зобовʼязаннями, в цілому та в розрізі основних податків» позицією «Інформація про суми надміру сплачених грошових зобовʼязань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах».

- Внесено зміни до постанови КМУ від 05.03.2024 N 247 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» з метою виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (обʼєктів, заходів), спрямовавних на ліквідацію наслідків збройної агресії для фінансування проектів Запорізької та Київської областей, а також здійснення перерозподілу обсягів фінансування окремих проектів у звʼязку з економією коштів за результатами проведення тендерних процедур та/або завершення реалізації проектів.

- Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 31.10.2018 N 914 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання електронних довірчих послуг та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Адміністрацією Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації» у звʼязку з втратою актуальності через зміни в законодавстві, зокрема, в ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та ЗУ «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

- Внесено зміни до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів Державною екологічною інспекцією, задля забезпечення встановлення ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів; поводження з небезпечними хімічними речовинами, з генетично модифікованими організмами, пестицидами та агрохімікатами, хімічними джерелами струму, озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, а також у сфері запобігання утворенню та управління відходами.

Викладено у новій редакції додаток «Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів» і додаток «Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, їх показники та кількість балів за кожним показником».

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. Виключено обовʼязкову умову для фінансування за рахунок субвенції попереднього спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням. Передбачено можливість спрямування співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, на інші напрями витрат, не передбачені пунктом 3 Порядку та умов, з метою виконання необхідних робіт у повному обсязі.

- Викладено у новій редакції додаток «Перелік проектів (обʼєктів, заходів), які фінансуються у 2024 році за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення» до постанови КМУ від 10.05. 2024 N 528 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» задля перерозподілу коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення відновлення пошкоджених багатоквартирних житлових будинків у Київській області.

- Затверджено Положення про Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів із створення меморіалу українських героїв. Передбачено, що Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів із створення меморіалу українських героїв є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним КМУ з метою належної організації та проведення заходів з увічнення памʼяті про воїнів, які віддали своє життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність України у протистоянні російській агресії, українських борців за незалежність у XX столітті, збереження національної памʼяті для наступних поколінь про мужність і патріотизм захисників Української держави. Закріплено, що основними завданнями Оргкомітету є опрацювання пропозицій та рекомендацій і сприяння координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів, установ та організацій під час підготовки та проведення заходів із створення меморіалу українських героїв.

- Включено індустріальний парк «Техно Парк Вознесенськ» до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

- Віднесено, відповідно до частини першої статті 13 ЗУ «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно- територіального устрою України», селище Веснянка Білоцерківського району Київської області до категорії сіл.

- Схвалено проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання до Комітету з питань політики регіонального розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку. Отримання статусу учасника Комітету з питань політики регіонального розвитку ОЕСР дозволить Україні брати участь в діяльності протягом усього відкритого періоду його роботи, надасть доступ до значного масиву даних в сфері політики регіонального розвитку та відкриє можливості для отримання важливого міжнародного досвіду розвинених країн для реалізації ефективної регіональної політики в Україні.

Крім того, участь у роботі Комітету сприятиме міжнародному діалогу та поглибленій співпраці з країнами-партнерами, що забезпечить зміцнення інституцій та нарощування потенціалу для впровадження успішних реформ у сфері регіональної політики, а також підтримці України на шляху до членства в ЄС та ОЕСР.

- Здійснено розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, за III квартал 2024 року в обсязі 343,9 млн. гривень.

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