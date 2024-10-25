В Україні після суттєвого зросту цін почала дешевшати білокачанна капусту

Нинішні ціни на білокачанну капусту в середньому у 2,9 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

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В Україні намітилася тенденція зниження цін на білокачанну капусту. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, ціни на білокачанну капусту озвучуються виробниками в межах від 15 до 23 грн/кг, що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

«Широкий ціновий діапазон у цьому сегменті учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками пропонованих овочів», - йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики зазначають, що нинішні ціни на білокачанну капусту в Україні в середньому у 2,9 рази вищі, ніж за аналогічний період минулого року. Але учасники ринку не виключають, що ціни на цю продукцію будуть знижуватися і надалі, оскільки багато господарств завдяки покращенню погодних умов активно ведуть збирання врожаю.

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