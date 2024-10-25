В Украине после существенного роста цен начала дешеветь белокочанная капуста

Нынешние цены на белокочанную капусту в среднем в 2,9 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В Украине наметилась тенденция снижения цен на белокочанную капусту. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, цены на белокочанную капусту озвучиваются производителями в пределах от 15 до 23 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой недели.

«Широкий ценовой диапазон в этом сегменте участники рынка объясняют разными качественными характеристиками предлагаемых овощей», - говорится в сообщении.

В то же время, аналитики отмечают, что нынешние цены на белокочанную капусту в Украине в среднем в 2,9 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Но участники рынка не исключают, что цены на эту продукцию будут снижаться и дальше, поскольку многие хозяйства благодаря улучшению погодных условий активно ведут сборку урожая.

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