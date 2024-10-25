Кабмин уволил замминистра юстиции Елену Высоцкую и назначил заместителей в Агентство восстановления

Кабмин на заседании 25 октября провел кадровые перестановки. В частности, уволили Елену Высоцкую, которая была заместителем министра юстиции по вопросам пенитенциарной системы и занималась учреждениями исполнения наказаний.
Вместе с тем, назначены несколько заместителей главы Агентства по восстановлению.
Так, Николай Бойко был назначен первым заместителем председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, а заместителями – Вячеслава Дидковского и Юрия Свербу.
Также уволены государственные секретари Минстратегпрома, Минагрополитики и Минздрав.
Так, Наталья Запольская уволена с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Виктор Канцурак – с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия, Дмитрий Слободянюк – с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения.
В то же время Виктор Канцурак назначен первым заместителем председателя Национальной социальной сервисной службы Украины.
Временно возложено на выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на Виталия Павлова, а государственного секретаря Министерства аграрной политики – на Баграта Ахиджанова. Вр. и. о. государственного секретаря Министерства здравоохранения будет Елена Андриец.
Автор: Наталья Мамченко
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