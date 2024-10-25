Кабмин уволил замминистра юстиции Елену Высоцкую и назначил заместителей в Агентство восстановления

Правительство уволило заместительницу министра юстиции Елену Высоцкую, которая занималась учреждениями исполнения наказаний, а также назначило заместителями Государственного агентства восстановления Юрия Свербу, Вячеслава Дидковского и Николая Бойко.

Источник фото: Probation in Ukraine

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Кабмин на заседании 25 октября провел кадровые перестановки. В частности, уволили Елену Высоцкую, которая была заместителем министра юстиции по вопросам пенитенциарной системы и занималась учреждениями исполнения наказаний.

Вместе с тем, назначены несколько заместителей главы Агентства по восстановлению.

Так, Николай Бойко был назначен первым заместителем председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, а заместителями – Вячеслава Дидковского и Юрия Свербу.

Также уволены государственные секретари Минстратегпрома, Минагрополитики и Минздрав.

Так, Наталья Запольская уволена с должности государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, Виктор Канцурак – с должности государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия, Дмитрий Слободянюк – с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения.

В то же время Виктор Канцурак назначен первым заместителем председателя Национальной социальной сервисной службы Украины.

Временно возложено на выполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на Виталия Павлова, а государственного секретаря Министерства аграрной политики – на Баграта Ахиджанова. Вр. и. о. государственного секретаря Министерства здравоохранения будет Елена Андриец.

Автор: Наталья Мамченко

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