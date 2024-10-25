Кабмін звільнив заступницю міністра юстиції Олену Висоцьку і призначив заступників до Агентства відновлення

Уряд звільнив заступницю міністра юстиції Олену Висоцьку, яка займалася установами виконання покарань, а також призначив заступниками Державного агентства відновлення Юрія Свербу, В’ячеслава Дідківського та Миколу Бойка.

Джерело фото: Probation in Ukraine

Кабмін на засіданні 25 жовтня провів кадрові перестановки. Зокрема, звільнили Олену Висоцьку, яка була заступником міністра юстиції з питань пенітенціарної системи і займалася установами виконання покарань.

Разом з тим, призначено кілька заступників голови Агентства з відновлення.

Так, Миколу Бойка призначили першим заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, а заступниками – В’ячеслава Дідківського та Юрія Свербу.

Також звільнено державних секретарів Мінстратегпрому, Мінагрополітики і МОЗ.

Так, Наталію Запольську звільнено з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Віктора Канцурака – з посади державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства, Дмитра Слободянюка – з посади державного секретаря Міністерства охорони здоров’я.



Водночас Віктора Канцурака призначено першим заступником голови Національної соціальної сервісної служби України.



Тимчасово покладено виконання обовʼязків державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості на Віталія Павлова, а державного секретаря Міністерства аграрної політики – на Баграта Ахіджанова. Т. в. о. державного секретаря Міністерства охорони здоров’я буде Олена Андрієць.

Автор: Наталя Мамченко

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