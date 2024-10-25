В Україні заборонили діяльність «Словʼянської партії»

Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність «Словʼянської партії» та постановив конфіскувати її майно у дохід держави.

Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи № 857/10/24 про заборону політичної партії «Слов’янська партія».

Діяльність «Слов’янської партії» заборонено, а майно, кошти на інші активи політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Нагадаємо, що Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян».

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