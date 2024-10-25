В Украине запретили деятельность «Славянской партии»

Восьмой апелляционный админсуд запретил деятельность «Славянской партии» и постановил конфисковать ее имущество в доход государства.

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда завершила рассмотрение административного дела №857/10/24 о запрете политической партии «Славянская партия».

Деятельность «Славянской партии» запрещена, а имущество, средства на другие активы политической партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передано в собственность государства.

Напомним, что Восьмой апелляционный админсуд запретил деятельность политической партии «Социал-патриотическая ассамблея славян».

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