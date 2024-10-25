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Мощная солнечная вспышка привела к радиоблекауту на Земле

19:18, 25 октября 2024
На Солнце зафиксирована мощная вспышка, возможны геомагнитные бури на Земле.
Мощная солнечная вспышка привела к радиоблекауту на Земле
Источник фото: wikipedia
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Солнце испытало вспышку класса X3.3, произошедшую в активном регионе солнечных пятен AR3869. Этот регион сейчас движется по поверхности Солнца и в ближайшие дни будет полностью направлен в сторону Земли, пишет Space.

В течение часа из Солнца выбрасывалось интенсивное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, которое достигло нашей планеты 24 октября. Это привело к радиоблекауту над Австралией и Юго-Восточной Азией, в результате чего коротковолновая радиосвязь в этих регионах была временно нарушена. Отмечается, что такие отключения являются обычным явлением во время сильных солнечных вспышек, поскольку излучение взаимодействует с частицами атмосферы Земли, блокируя радиосигналы.

Ученые, которые наблюдают за космической погодой, сообщили, что эта вспышка сопровождалась корональным выбросом массы. Такие выбросы плазмы обычно сопровождают мощные вспышки на Солнце. Хотя пока неизвестно, достигнет ли эта плазма Земли, регион AR3869 еще не полностью возвращен к нашей планете. Если же корональный выброс массы все-таки повлияет на Землю, можно ожидать геомагнитную бурю 26 или 27 октября.

Геомагнитные бури возникают в результате взаимодействия солнечной плазмы с магнитным полем Земли, что может привести к появлению полярных сияний даже в средних широтах, в частности, над Украиной.

Ученые отмечают, что в ближайшие дни в регионе солнечных пятен AR3869 могут произойти еще несколько мощных взрывов, которые потенциально могут негативно повлиять на нашу планету. Поэтому на следующей неделе существует высокая вероятность частых геомагнитных бурь.

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магнитные бури Солнце

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