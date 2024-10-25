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Потужний сонячний спалах призвів до радіоблекауту на Землі

19:18, 25 жовтня 2024
На Сонці зафіксовано потужний спалах, можливі геомагнітні бурі на Землі.
Потужний сонячний спалах призвів до радіоблекауту на Землі
Джерело фото: wikipedia
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Сонце зазнало спалаху класу X3.3, що сталося в активному регіоні сонячних плям AR3869. Цей регіон зараз рухається по поверхні Сонця і найближчими днями буде повністю спрямований у бік Землі, пише Space.

Протягом години з Сонця викидалося інтенсивне рентгенівське та ультрафіолетове випромінювання, яке досягло нашої планети 24 жовтня. Це призвело до радіоблекауту над Австралією та Південно-Східною Азією, унаслідок чого короткохвильовий радіозв'язок у цих регіонах був тимчасово порушений. Відзначається, що такі відключення є звичайним явищем під час сильних сонячних спалахів, оскільки випромінювання взаємодіє з частинками атмосфери Землі, блокуючи радіосигнали.

Науковці, які спостерігають за космічною погодою, повідомили, що цей спалах супроводжувався корональним викидом маси. Такі викиди плазми зазвичай супроводжують потужні спалахи на Сонці. Хоча наразі невідомо, чи ця плазма досягне Землі, регіон AR3869 ще не повністю повернений до нашої планети. Якщо ж корональний викид маси все-таки вплине на Землю, можна очікувати геомагнітну бурю 26 або 27 жовтня.

Геомагнітні бурі виникають внаслідок взаємодії сонячної плазми з магнітним полем Землі, що може призвести до появи полярних сяйв навіть у середніх широтах, зокрема, над Україною.

Науковці зазначають, що в найближчі дні в регіоні сонячних плям AR3869 можуть статися ще кілька потужних вибухів, що потенційно можуть негативно вплинути на нашу планету. Тому наступного тижня існує висока ймовірність частих геомагнітних бур.

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магнітні бурі Сонце

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