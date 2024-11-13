Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США — Денис Шмигаль

Денис Шмигаль повідомив, куди направлять 1,35 млрд доларів гранту від США.

Фото: dw.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США.

За його словами, ці кошти направлять на пріоритетні гуманітарні та соціальні програми.

Голова уряду зазначив, що уряд США спрямував фінансування у координації з Міністерством фінансів США та Державним департаментом США.

Раніше ми писали, що у США залишилося $9 млрд на військову допомогу Україні.

Також повідомлялося, що Україна чекає на обіцяну G7 у червні позику 50 млрд доларів.

Додамо, Світовий банк виділив для підтримки євроінтеграційних реформ в Україні $750 млн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.