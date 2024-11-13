США виділили $1,35 млрд на соціальні видатки – зокрема зарплати вчителям

$1,35 млрд гранту від США спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

Як відомо, Україна отримала 1,35 млрд доларів гранту від США.

Згодом Міністерство фінансів України повідомило, що залучене фінансування спрямовується на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

«Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула 28,2 млрд доларів США. Це – найбільша фінансова допомога Україні серед усіх країн світу. Надійне партнерство з США допомагає Уряду України зберігати фінансову стабільність та підтримувати громадян через надання основних державних послуг, таких як освіта та рятувальні служби», – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У поточному році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів США, із яких вже мобілізовано 5,2 млрд доларів США.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін запроваджує щомісячну доплату 1000 гривень до зарплати вчителів.

Міністр освіти на науки Оксен Лісовий пояснив, що механізм виплат буде автоматизований і не потребуватиме додаткових дій від педагогів, оскільки його впровадження контролюватиме МОН.

Також стало відомо, чи отримуватимуть працівники дитсадків доплату в 1000 гривень.

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