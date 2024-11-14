Петиция с призывом не блокировать движение транспорта в Киеве с левого берега на правый во время тревог набрала необходимые голоса

Власти Киева просят не закрывать проезд по Дарницкому мосту во время тревоги.

Как мы писали, к киевским властям снова обратились с просьбой прекратить блокирование движения транспорта с левого берега на правый во время воздушных тревог. В соответствующей петиции просят не закрывать проезд по Дарницкому мосту во время тревоги. На утро 14 ноября петиция набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч голосов.

Автор петиции отмечает, что во время тревоги и даже после ее окончания очень тяжело попасть с одного берега на другой.

"Ситуация критическая, поскольку опаснее быть заблокированным в автомобиле в "мертвой" пробке, когда летят ракеты, чем доехать безопасно хотя бы до ближайшего укрытия.

Возможно, пора разблокировать хотя бы Дарницкий мост в сторону Правого берега для автомобилей или рассмотреть вопрос о возможности функционирования общественного транспорта или наземного метро во время воздушных тревог?", — говорит автор петиции.

Напомним, что в Киеве ограничивали движение по красной и зеленой линии метро, ​​из-за чего в столичной подземке образовались большие очереди.

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