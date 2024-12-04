Зняв 125 тисяч гривень — у Сарнах судитимуть чоловіка, який обікрав військового

Потерпілий дав зловмиснику свою банківську карту і сказав пароль до неї, аби той сходив до магазину.

У Сарнах судитимуть чоловіка, який обікрав військового. Зловмисник зняв понад 125 тисяч гривень за три дні. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Установлено, що у липні 2024 року потерпілий військовослужбовець з обвинуваченим відпочивали в одній компанії. Чоловік дав зловмиснику свою банківську карту і сказав пароль до неї, аби той сходив до магазину. Скориставшись нагодою чоловік, раніше судимий за грабіж, зняв з рахунку потерпілого понад 125 тис. грн, якими розпорядився на власний розсуд.

Обвинувальний акт скеровано до Сарненського районного суду. Обвинувачений визнає свою вину та переконує у щирому каятті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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