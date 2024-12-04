Снял 125 тысяч гривен — в Сарнах будут судить мужчину, который обокрал военного

Потерпевший дал злоумышленнику свою банковскую карту и сказал пароль к ней, чтобы тот сходил в магазин.

В Сарнах будут судить мужчину, обокравшего военного. Злоумышленник снял более 125 тысяч гривен за три дня. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что в июле 2024 года потерпевший военнослужащий с обвиняемым отдыхали в одной компании. Мужчина дал злоумышленнику свою банковскую карту и сказал пароль к ней, чтобы тот сходил в магазин. Воспользовавшись случаем, мужчина, ранее судимый за грабеж, снял со счета потерпевшего более 125 тыс. человек. грн, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обвинительный акт направлен в Сарненский районный суд. Обвиняемый признает свою вину и убеждает в искреннем раскаянии.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

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