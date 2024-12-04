Аттестация обязательна для рабочих мест с имеющимися вредными производственными факторами.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, проводится ли аттестация рабочих мест по условиям труда во время военного положения.

Так, аттестация может проводиться (и обязательна для рабочих мест с имеющимися вредными производственными факторами).

Вместе с тем согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, лабораторно-инструментальные исследования физических, химических, биологических, определения психофизиологических факторов проводятся в процессе работы в характерных (типичных) производственных условиях, при исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты.

В отсутствие типичных производственных условий, в частности, когда производственный процесс на отдельных производствах, цехах, рабочих местах работников остановлен, аттестация не проводится.

Предприятием должна быть проведена аттестация рабочих мест в тех рабочих местах, где продолжается производственный процесс при типовых производственных условиях.

Аттестация должна быть проведена на рабочих местах, на которых возобновлен производственный процесс в типичных производственных условиях.

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