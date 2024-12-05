McDonald's возвращает завтраки, но пока как пилотный проект и только в одном городе

Сеть проверяет, сможет ли вернуть завтраки в заведениях по всей стране.

Источник фото: Janet Ganbold / Unsplash

С 4 декабря в винницких ресторанах сети McDonald's стартует тестирование утреннего меню, исчезнувшего после начала полномасштабного вторжения России из-за воздушных тревог и связанных с этим проблем. Сейчас сеть проверяет, сможет ли вернуть завтраки и в других заведениях по всей стране.

Как отметили в компании, тестирование направлено на то, чтобы помочь понять, как адаптировать формат завтраков к современным условиям и интегрировать утреннее меню в работу ресторанов.

Тест продлится несколько месяцев, после чего уже будет принято решение о расширении завтраков на другие города.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в McDonald's в Украине до конца 2025 года перестанут использовать пластик в упаковке.

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