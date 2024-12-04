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Налоговики напомнили порядок уплаты НДФЛ с доходов от предоставления в аренду недвижимости

22:56, 4 декабря 2024
Если арендатор является физлицом, ответственным за начисление и уплату налога на доходы физических лиц в бюджет, плательщиком налога является арендодатель.
Налоговики напомнили порядок уплаты НДФЛ с доходов от предоставления в аренду недвижимости
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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило порядок уплаты НДФЛ с доходов от предоставления в аренду недвижимости.

Согласно п.п. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Налогового кодекса Украины в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика включается, в частности, доход от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду (срочное владение и/или пользование), определенный в порядке, установленном п. 170.1 ст. 170 НКУ.

Если арендатор является физическим лицом, не являющимся самозанятым лицом, лицом, ответственным за начисление и уплату (перечисление) налога на доходы физических лиц в бюджет, есть плательщик налога – арендодатель (п.п. 170.1.5 п. 170.1 ст. 170 НКУ ).

При этом:

а) такой арендодатель самостоятельно начисляет и уплачивает налог на доходы физических лиц в бюджет в сроки, установленные НКУ для квартального отчетного (налогового) периода, а именно: в течение 40 календарных дней после последнего дня такого отчетного (налогового) квартала сумма полученного дохода, сумма уплаченного в течение отчетного налогового года налога и налогового обязательства по результатам такого года отражаются в годовом налоговой декларации об имущественном положении и доходах;

б) в случае совершения нотариального действия по удостоверению договора аренды объектов недвижимости нотариус обязан направить информацию о таком договоре контролирующему органу по налоговому адресу плательщика налога - арендодателя по форме и способам, установленным Кабинетом Министров Украины. За нарушение порядка и/или сроков предоставления указанной информации нотариус несет ответственность, предусмотренную статьей 119-1 НКУ.

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