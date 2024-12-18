Трамп снова предложил Канаде стать 51-м штатом США, потому что «многие канадцы этого хотят»

Дональд Трамп назвал «великолепной идеей» присоединения Канады к США.

Фото: skynews

Избранный президент США Дональд Трамп подверг критике помощь Канаде от Соединенных Штатов и заявил, что эта страна могла бы присоединиться к США. Об этом он написал на странице в собственной социальной сети Truth Social.

«Никто не может ответить, почему мы субсидируем Канаду на сумму более 100 000 000 долларов в год? В этом нет смысла! Многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом. Они значительно сэкономили бы на налогах и военной охране. Я думаю, что это отличная идея. 51-й штат!», - написал Трамп.

Ранее Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать штатом США, если они хотят продолжать получать субсидии.

Кроме того, Дональд Трамп предложил Джастину Трюдо рассмотреть должность губернатора Канады как 51-го штата США в разговоре о введении пошлин, провале вопроса потока наркотиков и нелегальных мигрантов в США через границу с Канадой.

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