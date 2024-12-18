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Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США, бо «багато канадців цього хочуть»

13:10, 18 грудня 2024
Дональд Трамп назвав «чудовою ідеєю» приєднання Канади до США.
Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США, бо «багато канадців цього хочуть»
Фото: skynews
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Обраний президент США Дональд Трамп розкритикував допомогу Канаді від Сполучених Штатів та заявив, що ця країна могла б приєднатись до США. Про це він написав на сторінці у власній соціальній мережі Truth Social.

«Ніхто не може відповісти, чому ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 000 000 доларів на рік? У цьому не має сенсу! Багато канадців хочуть, щоб Канада стала 51-м штатом. Вони б значно заощадили на податках і військовій охороні. Я думаю, що це чудова ідея. 51-й штат!», — написав Трамп.    

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп запропонував Мексиці та Канаді стати штатом США, якщо вони хочуть продовжувати отримувати субсидії.

Крім того, Дональд Трамп запропонував Джастіну Трюдо розглянути посаду губернатора Канади як 51-го штату США у розмові стосовно запровадження мит, провалу питання потоку наркотиків та нелегальних мігрантів до США через кордон з Канадою.

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США Дональд Трамп Канада

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