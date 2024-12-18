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Данило Гетманцев відповів, чи планує влада підвищувати податки у 2025 році

21:08, 18 грудня 2024
За словами голови профільного комітету Ради, на 2025 рік Україна повністю убезпечена у частині бюджетних надходжень.
Данило Гетманцев відповів, чи планує влада підвищувати податки у 2025 році
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Влада не планує підвищувати податки у 2025 році. Про це розповів в інтерв'ю проєкту «Карп'як на Суспільному» народний депутат та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, на 2025 рік Україна повністю убезпечена у частині бюджетних надходжень.

«Ті 140 мільярдів гривень, які ми отримуємо завдяки вже прийнятому закону — вони вже пораховані у бюджеті на наступний рік, тому ми не бачимо жодних ризиків у розвитку базового сценарію. Але можемо мати песимістичний сценарій — це якщо на фронті буде негативний розвиток подій, і знадобляться додаткові надходження, то не виключаються ті чи інші рішення», — сказав Гетманцев.

Водночас рішення щодо підвищення податків «заднім числом» Гетманцев назвав вимушеним рішенням.

«Принципова позиція була не приймати закони під ялинку, але війна змінює підходи. Обрали поганий, але легший варіант. Для громадян з 1 грудня, а для ФОПів з 1 січня 2025 року», — сказав голова профільного комітету.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський 28 листопада підписав прийнятий у жовтні парламентом закон про підвищення податків (законопроект 11416-д).

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Верховна Рада України податки Данило Гетманцев

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