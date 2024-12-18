Верховна Рада не підтримала виключення Юрія Бойка з комітету, який займається правами людини

Народного депутата від ОПЗЖ Юрія Бойко не виключили зі складу комітету з прав людини – депутати не дали необхідну кількість голосів.

Верховна Рада 18 грудня провалила постанову 12327, яким пропонувалося відкликати народного депутата від фракції ОПЗЖ Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За проголосували 217 депутатів.

Постанова набрала 166 голосів депутатів від фракції «Слуга народу», 17 голосів від «Європейської солідарності», 7 голосів дала «Батьківщина», 12 «Голос», 4 голоси від «Партія «За майбутнє», 4 від «Довіри».

Ініціатори проекту постанови в пояснювальній записці зазначали, що «у зв’язку з необхідністю забезпечити ефективну роботу Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин пропонується відкликати Бойка Юрія Анатолійовича – народного депутата України, голову депутатської групи «Платформа за життя та мир», з посади члена цього Комітету».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.





